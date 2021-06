OFFICIEEL: Charleroi gaat in eigen land shoppen bij OH Leuven

Het zijn drukke dagen bij Charleroi. De Zebra's versterkten zich vrijdag nog met de Zwitser Stefan Knezevic en zaterdag komt er opnieuw een speler bij.

Want de Carolo's hebben een akkoord gesloten met OH Leuven om Aboubakar Keita een seizoen over te nemen voor een leenbeurt met aankoopoptie. Keita is een 23-jarige verdedigende middenvelder en jeugdinternational bij Ivoorkust.

Voor hij in België bij OH Leuven belandde, zat Keita in Scandinavië. Hij brak door bij FC Kopenhagen en werd meermaals verhuurd aan Zweedse of Noorse clubs.

Afgelopen seizoen maakte Keita amper speelminuten bij OHL. In de eerste competitiewedstrijden viel hij in tegen Waasland-Beveren (25'), Standard (1') en AA Gent (23') maar verder zat hij niet in de selectie. In Charleroi hoopt hij zijn carrière te herlanceren.