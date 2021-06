OFFICIEEL: 16-jarige tekent eerste profcontract bij Anderlecht en wordt meteen opgenomen in A-kern

Het gaat hard op Neerpede. De laatste weken liet Anderlecht de ene na de andere youngster bijtekenen of zijn eerste profcontract ondertekenen. Maandagmiddag is met Lucas Stassin de volgende aan de beurt.

De rechtsvoetige aanvaller is de zoon van Stéphane Stassin, voormalig verdediger van de eerste ploeg van Anderlecht en al jarenlang jeugdcoach op Neerpede. De spits tekende tot 2024 en mag op zijn 16 al aansluiten bij de grote jongens volgend seizoen.

Het illustreert het geloof dat men op Neerpede heeft in hem. "Lucas is een diepe spits met interessante looplijnen en een neus voor doelpunten. Als hij de nodige stappen blijft zetten is er een mooie toekomst voor hem weggelegd in het Lotto Park", verklaart Kindermans, hoofd van de Academy.