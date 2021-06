Verbeke staat opnieuw voor een loodzware opdracht: "Een pak spelers waarin we geïnteresseerd zijn zullen niet haalbaar zijn voor Anderlecht"

Peter Verbeke staat wederom voor de loodzware opdracht. De sportief directeur van RSC Anderlecht heeft amper centen, maar moet wel een competitieve ploeg samenstellen.

Je zal maar in de schoenen van Peter Verbeke staan. Enerzijds moet hij de overbodige spelers lozen én zoveel mogelijk geld samenrapen, terwijl er anderzijds amper financiële mogelijkheden zijn om nieuwkomers aan te trekken.

“We gaan op zoek naar goedkopere profielen om in te investeren”, aldus de sportief directeur van RSC Anderlecht op PlaySports. “Langs de andere kant zoeken we opnieuw naar die pure huurlingen. Jongens als Lukas Nmecha en Matt Miazga waar we wellicht geen aankoopoptie op zullen krijgen.”

Verbeke beseft zelf ook dat hij niet de gemakkelijkste job heeft. “Ik weet dat het frustrerend is. Een pak spelers waarin we geïnteresseerd zijn zullen niet haalbaar zijn voor Anderlecht. Het is dé uitdaging om net diegene te vinden die wél haalbaar zijn.”