Middenvelder kondigt 'waarschijnlijke' terugkeer naar Anderlecht aan

Majeed Ashimeru zou kunnen terugkeren naar België. Na zes maanden bij Anderlecht zou de 23-jarige wel eens definitief naar Brussel kunnen verhuizen.

Majeed Ashimeru is in het ongewisse. Hoewel hij tijdens de tweede seizoenshelft door RB Salzburg werd uitgeleend aan Anderlecht, weet de Ghanees nog niet waar zijn toekomst ligt. De twee clubs zijn echter nog steeds met elkaar in gesprek en de speler lijkt af te stevenen op een terugkeer naar Brussel.

Ashimeru vertelde het in een interview bij TV3. "RB Salzburg is nog steeds in contact met Anderlecht. Het is waarschijnlijk dat ik definitief zal terugkeren (naar Anderlecht). Ik weet op dit moment nog niet echt waar ik naartoe ga, maar in de komende dagen zal ik weten of ik terugga naar Anderlecht of bij Salzburg blijf", aldus de middenvelder.

In 2020/2021 speelde Majeed Ashimeru 626 minuten voor Anderlecht en hij scoorde twee doelpunten. Zijn contract bij RSCA, dat op 30 juni afloopt, bevat een aankoopoptie, geschat op 2,5 miljoen euro. Maar zelfs als hij zijn nummer 18 wil behouden, zal Anderlecht de optie niet lichten. Anderlecht probeert naar verluidt de transfersom naar beneden te krijgen.