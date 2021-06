Danny Vukovic gaat voor een nieuw avontuur in Nederland

Danny Vukovic gaat voor een nieuw avontuur dat hem deze keer naar Nijmegen brengt.

Vukovic speelde de afgelopen vier seizoenen bij KRC Genk, waar hij zich met zijn ploeg eenmaal tot kampioen kroonde. Het afgelopen seizoen kwam de doelman tot 24 officiële wedstrijden, waarin hij viermaal zijn doel schoon hield. Eerder kwam hij uit voor Sydney FC, Melbourne Victory, Perth Glory, Vegalta Sendai, Wellington Phoenix, Konyaspor en Central Coast Mariners. Nu begint hij aan een nieuw avontuur bij NEC.

Vukovic vertelt: “N.E.C. is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Nijmegen is een ontzettend mooie stad en het verhaal van de club sprak me aan. Daarnaast kan ik met mijn ervaring een waardevolle toevoeging zijn voor de talentvolle spelers binnen de selectie. We zijn bezig met een mooi project, waar ik graag een onderdeel van wil zijn. Ik kan niet wachten om in een uitverkocht Goffertstadion te spelen. De komende seizoenen moeten we laten zien dat N.E.C. thuishoort in de Eredivisie.”