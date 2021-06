'Europese topclubs strijden tegen elkaar in opbod, Anderlecht haalt absolute jackpot binnen voor middenvelder'

De strijd is nog niet helemaal gestreden, maar interessant is ze alvast helemaal wel. Topclubs die met elkaar in opbod gaan, dat is altijd lekker.

Dat Albert Sambi Lokonga deze zomer het Lotto Park zal verlaten staat zo goed als vast. Enkel zijn bestemming is nog niet helemaal duidelijk. Arsenal of Bayern? Arsenal bond als eerste de kat de bel aan met een bod van om en bij de vijftien miljoen euro, maar zij liepen op een counter van Bayern München. The Gunners hebben de boodschap begrepen en meteen hun bod aangepast naar zo'n 22 miljoen euro, weten transferkenners te melden.