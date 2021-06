De Laet reageert op inkomende transfers Antwerp: "Dat is niet van onze gewoonte" en "Vooral Engels een verrassing"

Ritchie De Laet heeft gereageerd op de verschillende inkomende transfers die Antwerp onlangs heeft aangekondigd. Met Engels, Bataille en Frey werden er zowel spelers voor het defensieve als offensieve compartiment gehaald.

Ook opvallend is dat Antwerp nu reeds deze transfers heeft afgerond en dus niet wacht tot de laatste weken van de transferperiode om toe te slaan. "Dat is niet van onze gewoonte, hé", stond De Laet er in een Facebook Live van Sporza ook wel van te kijken

"Vooral Engels kwam als een verrassing", moest De Laet bekennen. "Daar werd op voorhand nergens iets over geschreven. Ikzelf wist helemaal niet dat er wederzijdse interesse bestond. Hij heeft bewezen dat hij in België topniveau aankan en ook in de Premier League was hij goed, ook al werd hij de laatste tijd geteisterd door blessures. Tijd om bij ons die pagina om te slaan."

© photonews

Jelle Bataille is een enigszins ander verhaal, die lijkt net op de top van zijn kunnen te zitten. "Jelle heeft - in de lijn van de club - een enorm sterk seizoen gedraaid bij KV Oostende. Op die rechterflank was hij aanvallend bijzonder gevaarlijk. Ook verdedigend is hij in orde, al is er ruimte voor beterschap. Hij zal helemaal klaarstaan voor Antwerp."

Met Michael Frey haalde Antwerp de spits die ondanks de degradatie bij Waasland-Beveren goed was voor heel wat doelpunten. "Met Frey weet je wat je gaat krijgen: 100 procent alles geven. Hij is een harde werker en enorm moeilijk om tegen te spelen."