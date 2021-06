Elias Cobbaut is het kind van de rekening bij Anderlecht

Na de transfer van Wesley Hoedt en de ontbolstering van Hannes Delcroix is er voor Elias Cobbaut geen plaats meer bij Anderlecht.

Het Belang van Limburg weet dat Elias Cobbaut het slachtoffer zal worden van de transfer van Wesley Hoedt en Het Laatste Nieuws bevestigde dat RSCA open staat voor aanbiedingen op Cobbaut.



De linksvoetige verdediger is nu derde keuze na Wesley Hoedt en Hannes Delcroix. Cobbaut kende een pover seizoen bij Anderlecht en het is duidelijk dat hij mits een goed bod de club mag verlaten. Cobbaut ligt nog tot medio 2023 onder contract in Brussel. RSCA betaalde in het verleden 3 miljoen euro voor Cobbaut.