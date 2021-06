Hoofd Opleiding bij Antwerp, Steven Smet, geeft een inkijk in de jeugdwerking en de ambities van de club

Steven Smet, hoofd Opleidingen bij Antwerp, vertelt over de evolutie van de jeugdwerking, de ambities en de toekomst.

Antwerp heeft afgelopen week zijn nieuw jeugdcomplex voorgesteld. Dit kan u HIER lezen. Na de rondleiding door Hoofd Opleidingen, Steven Smet, was er de mogelijkheid om een aantal vragen te stellen en zo de man achter de jeugdopleiding van Antwerp te leren kennen.

Hoe ben je bij Antwerp terechtgekomen?

"Ik ben begonnen op 1 februari 2016 als Hoofd Opleidingen bij Antwerp. Voordien was ik actief bij de jeugd van Club Brugge en Beerschot. Ik en Sven (Jaecques, red.) kennen elkaar al een lange tijd. We zijn begonnen als een soort van brainstorm. Zo kon ik de mensen binnen de jeugdopleiding leren kennen en zij mij. Toen ging het over warm water om te douchen en zaten we met de jeugd in een houten barak. Sindsdien is het alleen maar beter geworden. Er is echt een visie ontwikkelt die ons in de toekomst mogelijkheden gaat geven. Zo hebben we dit jaar 10 jongens vastgelegd met een profcontract."

De volgende stap gaat dan zijn deze te integreren in de A-ploeg?

"Robbe (Quirynen, red.) is de eerste jeugdspeler die selecties (vijf) en minuten verzamelde. Na zijn uitleenbeurt aan Moeskroen keert hij nu terug. Idealiter zou er nu iemand moeten opstaan, zijn kans grijpen en blijven staan. Je mag niet vergeten Antwerp is de oudste club van het land maar ook nog de jongste van het land. Want we komen van heel ver op het vlak van jeugdwerking en infrastructuur."

Hoe staat de nieuwe trainer, Brian Priske, tegenover de jeugdopleiding? Gaan er jongeren kansen krijgen?

"De trainer is hier nog maar net. De eerste contacten zijn ongelofelijk positief verlopen. Als je kijkt naar zijn kern bij FC Midtjylland dan was dat een zeer jonge groep. Het is volgens mij een trainer die verder kijkt dan iemand zijn leeftijd en selecteert op basis van kwaliteit. Ik zie die samenwerking heel hoopvol in. Zo trainen de beloften in de voormiddag en de A-kern in de namiddag. Dit is op vraag van de trainer. Bij veel clubs is dit op dezelfde moment maar Priske wil dat ze op een apart moment trainen. Zo kan hij ook de trainingen van de beloften beter analyseren."

Onder Vercauteren is de aspirantenwerking opgestart (jeugdspelers integreren in de A-kern). Wordt hier nu op verder gebouwd?

"Dat is absoluut de bedoeling. De eerste training van de A-kern waren er vijf jongens uit de beloftenkern die zich mogen tonen. Ik vind dat je Vercauteren zijn bijdrage niet mag minimaliseren. Zeker niet op jeugdniveau. Hij kwam bij Antwerp aan in januari en hij had perfect kunnen zeggen dat we de jeugdwerking even gingen parkeren. Het idee van een aspirantenwerking was een idee dat we (ik en de staf van de U21) al een jaar of twee hadden klaarliggen. Alles is timing. Vercauteren kwam en toen was het thema 'hot' en zijn we ermee gestart.

Hoe ziet je dag/week eruit? Wat is de exacte jobinhoud?

"Dat is heel afhankelijk van de agenda. Ik overview de trainers van de U7 tot en met de U21. De U21 is een profwerking en de U18 moeten dichter bij de profwerking komen. Zij zijn er ook overdag. Daar zit je mee samen, daar brainstorm je mee en op dat moment kijk je samen naar de ontwikkeling van de spelers. Wie staat waar, wie heeft wat nog nodig en wie is klaar om de volgende stap te zetten? Dit wordt ook allemaal besproken met Sven (Jaecques). Ik ben eindverantwoordelijke van de jeugdwerking en verantwoordelijk om talenten klaar te stomen voor de A-ploeg. Dit betekent heel de structuur opzetten zodoende ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doet deze club nu onder andere met de bouw van het nieuwe jeugdcomplex door de familie Gheysens.

Waar staan Antwerp nu op het vlak van jeugdwerking tegenover andere clubs?

Als ik zie waar Antwerp nu staat op zo een korte tijd dan zijn we er bijna. Club Brugge heeft natuurlijk die stabiliteit die vertrekt vanuit het verleden. Daar werken wij nog naartoe. Met het Elite 1 label dat ons is toegekend en het nieuwe complex komen we steeds dichter.

Hoe sta je tegenover beloftenploegen in 1B of in de hoogste Nationale reeks?

"Je moet daar eerst en vooral klaar voor zijn als club om mee te doen op dat niveau. Hiermee bedoel ik dat je geloofwaardig en competitief moet zijn. Wij zijn daar klaar voor! Als het morgen is dan mag het voor ons, indien niet dan is het volgend seizoen. 1B kan zeker voor ons. Antwerp heeft de mogelijkheden om een tweede elftal te organiseren op dat niveau. Alles is aanwezig om dat neer te zetten. Het gaat niet alleen over de spelersgroep maar iedereen daarrond. Het faciliteren van zo een werking vraagt heel veel energie en geld. Beide zaken zijn hier aanwezig om dit tot een succes te maken. Dit is allemaal dankzij de familie Gheysens. Zij hebben alles in het werk gesteld om een ideaal klimaat en topsportomgeving te realiseren. Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn hier op Antwerp.