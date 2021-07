Standard hoopt op Italiaanse miljoenen, maar daar zitten ze ook krap

Standard heeft dringend geld nodig om transfers te kunnen doen. Daarvoor moeten er eerst uitgaande transfers gebeuren. Maar de zaak rond Zinho Vanheusden is nog steeds moeilijk.

Even terug naar 2019. Standard kocht Vanheusden toen voor 10,5 miljoen euro om de Italianen uit de nood te helpen en sprak toen af dat ze de verdediger na twee jaar zouden terugkopen voor 15 miljoen euro. Dat geld is echter nog steeds niet binnengekomen en de vraag is ook of dat nog gaat gebeuren.

Vandaag zou daar normaal gezien duidelijkheid over moeten komen, maar uit Milaan kwam er nog geen nieuws. Inter zit ook niet in heel rooskleurige financiële papieren en zal mogelijk spelers moeten verkopen. 15 miljoen is geen schijntje in de huidige situatie. Bij Standard zijn ze wel duidelijk dat er in het geval dat Vanheusden niet verkocht kan worden, wel een plan B is. Dat zou zijn dat voorzitter Bruno Venanzi het nodige geld zou lenen.