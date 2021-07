OFFICIEEL: Club Brugge verlengt contract van ervaren verdediger

Matej Mitrovic speelt sinds 2018 voor Club Brugge, maar daar lijken nog een paar jaren bij te komen. Club Brugge maakte deze middag namelijk bekend dat de verdediger zijn contract heeft verlengd tot 2024.

Matej Mitrovic is al jaren één van de vaste waardes in de defensie van Club Brugge en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. De Belgische kampioen heeft namelijk besloten om het contract van Mitrovic te verlengen.

De Kroaat blijft zo tot 2024 bij Club Brugge. Hij speelde de voorbije seizoenen in totaal al 45 wedstrijden voor de Belgische topclub en daarin was Mitrovic goed voor één doelpunt en twee assists.