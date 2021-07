Domper voor Antwerp: zomeraanwinst valt meteen geblesseerd uit in oefenwedstrijd tegen FC Utrecht

Antwerp neemt het deze middag in een oefenwedstrijd op tegen het Nederlandse FC Utrecht, maar tijdens de match kreeg de club slecht nieuws. Bataille kwam namelijk slecht neer en hij moest van het veld geholpen worden.

Jelle Bataille heeft deze zomer de overstap gemaakt van KV Oostende naar Antwerp, maar de vleugelspeler heeft zich deze middag geblesseerd in een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Hij kwam namelijk slecht neer.

Bataille moest daarna van het veld geholpen worden. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is, maar de voorbereiding van Bataille op het nieuwe seizoen lijkt zo in het water te vallen.