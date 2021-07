Nederlandse scheidsrechter zal de EK-finale op Wembley in goede banen leiden, Felix Brych krijgt een halve finale

De UEFA heeft de scheidsrechters bekendgemaakt voor de halve finales en de finale op het Europees Kampioenschap. Zo zal Bjorn Kuipers de EK-finale in goede banen moeten leiden. Danny Makkelie, nog een andere Nederlander, zal in een halve finale te zien zijn als scheidsrechter.

De Nederlandse scheidrechters zijn populair op het EK. Volgens het Algemeen Dagblad is Danny Makkelie namelijk de scheidsrechter in de halve finale tussen Engeland en Denemarken en Bjorn Kuipers zal de finale in goede banen moeten leiden.

De andere halve finale (tussen Italië en Spanje) is voor Felix Brych, de Duitser die de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Portugal heeft gefloten. Het Europees Kampioenschap van Brych is dus ook nog niet voorbij.