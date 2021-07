Gunter Ribus praat over het gedwongen afscheid van zijn profcarrière

Hoe zou het zijn met Gunter Ribus? De voormalig technisch sterke middenvelder sprak over zijn carrière bij De Vierkante Paal. Het ging onder andere over de avonturen met Bernt Evens het plotse einde van zijn carrière.

Gunter Ribus speelde van 1991 tot en met 2004 bij Antwerp. De technisch sterke middenvelder had een mooie toekomst voor de boeg tot zijn carrière heel plots werd afgebroken. In podcast van De Vierkante Paal praat hij honderuit over de avonturen die hij meemaakte met onder ander Bernt Evens, de supporters van Antwerp en de successen en minder mooie momenten op Antwerp.

Ribus speelde in totaal 103 wedstrijden in het shirt van Antwerp. Op 31 maart 2001 pleegde Sporting Lokeren speler Soley Seyfo in de blessuretijd een aanslag op de enkel van Ribus. Dit zorgde voor een enkel- en kuitbeenbreuk. Na verschillende operaties probeerde Ribus nog terug te komen maar zijn enkel zou nooit meer de oude zijn. Zo werd hij gedwongen te stoppen als prof in 2004. Ribus praat hierover in de podcast maar ook de zware emotionele gevolgen dat zijn gedwongen afscheid van het profvoetbal met zich meebracht.