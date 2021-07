Weet u niet wat doen zondagavond? Antwerp trapt seizoen op gang met Pre Season Show

De voorbereiding van de clubs is in volle gang, het seizoen 2021-2022 nadert met rasse schreden. Bij Antwerp blikken ze alvast vooruit.

Want The Great Old zal zondagavond om 20u op haar YouTube-kanaal een 'Pre-Season Show' uitzenden. Daarin zullen enkele spelers vooruit blikken op het aankomende seizoen. Ook kersvers coach Brian Priske zal langskomen om zijn objectieven voor komend seizoen vast te leggen.

In een sneak peek komen we al te weten dat Ritchie De Laet een trofee van de sponsor krijgt. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij nog eens in de bloemetjes gezet als speler van het seizoen 2020-2021.

Vanavond om 20u op ons Youtube-kanaal! 📺

➟ 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐞 'Pre-Season Show'



Samen met enkele Reds en coach Brian Priske blikken we vooruit op het nieuwe seizoen! 🆕#RAFC #GoldenPalace #PreSeason pic.twitter.com/RfOhiwXBb2 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 4, 2021

Antwerp eindigde vorig seizoen op de derde plaats na lastige play offs en plaatste zich als enige Belgische ploeg voor de Europa League.