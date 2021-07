🎥 Cyriel Dessers doet monden openvallen met deze acrobatische treffer

Gewoontegetrouw begint RC Genk aan zijn oefencampagne met een burenduel tegen Eendracht Termien. De bekerwinnaar haalde het zaterdag met 1-8 op bezoek bij de derdenationaler.

Het was gelegenheidsaanvoerder Cyriel Dessers die in de tweede helft voor het hoogtepunt van de middag zorgde. Bij een 1-4 stand knalde de spits van Racing Genk een voorzet vanop rechts met een acrobatische halve omhaal in de benedenhoek. Fraai doelpunt en altijd goed voor het vertrouwen.

De eerste match met inzet is voor Genk voorzien op zeventien juli. Dan trekt de bekerwinnaar naar landskampioen Club Brugge om er te strijden voor de Supercup.