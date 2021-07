Gheysens geeft signaal af richting Club met transfer van Balikwisha: Antwerp wil concurreren met Brugge

Michel-Ange Balikwisha heeft gisteren zijn zin gekregen en trekt naar Antwerp. En ook Paul Gheysens heeft zijn zin gekregen, want uiteindelijk werd het ook een prestigetransfer. De sterke man van Antwerp wil Club Brugge op het veld aftroeven, maar deed dat nu al naast het veld.

Geduld is niet de grootste deugd van Paul Gheysens. Hij wou de voorbije jaren al de concurrentie aangaan met Club Brugge, maar de grote sommen werden niet uitgegeven. De drie miljoen voor Manuel Benson aan Genk was tot nu toe de grootste transferprijs die The Great Old op tafel legde. Bij Balikwisha is dat transferbedrag dus dubbel zo hoog.

Gheysens wordt ook niet meer tegengehouden door Luciano D'Onofrio, die erom bekend stond de vinger op de knip te houden. Luciano vond altijd goedkopere spelers via zijn netwerk. Maar Gheysens wil komend seizoen blauw-zwart het vuur aan de schenen leggen en dat mag iets kosten, weet GvA.

Al wil Antwerp ook nog enkele spelers verkopen. Didier Lamkel Zé bijvoorbeeld, die niet mee op stage mocht. Buta en Hongla komen ook in aanmerking. Maar Antwerp is ook nog niet klaar aan de inkomende zijde. Er zal - eerst verdedigend - nog het één en ander bijkomen.