Anderlecht maakt zich weinig zorgen om Bounida: contractvoorstel ligt klaar

Er is bij de Anderlecht-fans vandaag veel te doen over het artikel in De Telegraaf, dat berichtte dat Rayane Bounida een rondleiding kreeg op De Toekomst, het oefencomplex van Ajax. Bij Anderlecht maken ze zich vooralsnog geen zorgen.

“Het is niet meer dan normaal dat Rayane eens elders gaat kijken als hij bij een club uitgenodigd wordt. Elke ouder zou hetzelfde doen", kreeg HLN als reactie vanop Neerpede. Bounida heeft inderdaad al een contractvoorstel gekregen, maar ging daar een paar maand geleden nog niet op in omdat hij in alle rust wou beslissen. De 15-jarige balgoochelaar kan bij paars-wit niet verdienen wat hij bij andere buitenlandse clubs (PSV, Dortmund, City,...) kan verdienen, maar Anderlecht schotelt hem wel een mooi sportief project voor. Met Lukaku, Tielemans, Praet... als voorbeelden. Bounida zou binnenkort wel de knoop doorhakken, maar momenteel laat niets vermoeden dat hij Anderlecht zal verlaten. De jonge dribbelaar moet fysiek nog heel wat progressie maken, maar heeft wel altijd een hart voor Anderlecht - waar hij heel zijn jeugdopleiding kreeg - gehad. Hij wordt ook goed begeleid.