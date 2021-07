Priske neemt een duidelijk standpunt in over toekomst Lamkel Zé: "Ik heb spelers nodig die willen lopen en met hun hart voor Antwerp strijden"

Antwerp is momenteel met zeven nieuwe gezichten en een nieuwe coach bezig aan een stage in Horst. De grote afwezige? enfant terrible Didier Lamkel Zé.

Na een sterke tweede helft van het seizoen zonder grote uitspattingen kan de grillige Kameroener de lijn niet doortrekken naar het nieuwe seizoen. Lamkel Zé stuurde zijn kat naar de eerste trainingen en leek op een transfer aan te sturen, ondertussen trok hij alweer zijn staart in.

Bryan Priske lijkt, in tegenstelling tot Vercauteren, niet zo veel geduld te gaan hebben met het enfant terrible. “Voor mij is het duidelijk”, zegt Priske in Het Nieuwsblad. “Wie niet met de groep wil werken moet apart trainen."

"Zijn kwaliteiten zijn ontegensprekelijk. Maar als het laatste procentje in het hoofd niet meewil… Ik heb spelers nodig die willen lopen en met hun hart voor Antwerp strijden. Zo niet hoor je hier niet thuis. Maar die beslissing ligt niet alleen in mijn handen.”