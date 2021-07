Makelaar van Michael Vlap valt uit de lucht dat zijn speler moet vertrekken bij Anderlecht

Michael Vlap heeft moeten vernemen in de pers dat hij Anderlecht moet verlaten. Zijn makelaar reageert nu op de berichtgeving.

Dat Michel Vlap op het lijstje staat om de club te verlaten dat kan u HIER lezen. Blijkbaar vallen de zowel de speler als de makelaar totaal uit de lucht. Het Nederlandse VI had contact met de makelaar van Vlap en die zei het volgende: "Anderlecht heeft aan ons hier niets over verteld", aldus Hansma. "Michel wil laten zien dat hij de kwaliteiten heeft om bij een topclub als Anderlecht te slagen en wij hebben niets gehoord dat daarmee in tegenspraak is", vervolgt Hansma.

Vlap heeft bij Anderlecht nog een contract voor drie jaar. Afgelopen seizoen kwam hij minder in actie, waarna hij in de winterstop werd verhuurd aan Arminia Bielefeld.