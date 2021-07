Paul Gheysens creëert een soort van Manchester City of PSG met Antwerp

In de podcast De Tribune kwam Dries Bervoet (De Tijd) uitleggen wat er schuilt achter de recente financiële berichten over Antwerp.

Een tijd terug kwam het bericht dat Paul Gheysens opnieuw 8 miljoen Euro in Antwerp pompte. Dit kan u HIER lezen. Dit brengt zo zijn totale investering bij Antwerp op 48 miljoen Euro.

"Gheysens profiteert van het feit dat de regels rond Financial Fair Play voor een stuk zijn opgeschort door de coronacrisis (het gaat over de opschorting van de regel dat clubs niet meer dan 30 miljoen euro in drie jaar tijd aan kapitaalverhogingen mogen doorvoeren)", legt Dries Bervoet uit. "Anderzijds is hij ook enorm aan het investeren in de jeugdopleiding en het stadion en dat mag je aftrekken van wat je mag investeren volgens de Financial Fair Play."

Op kleine schaal creëert hij een soort Manchester City of PSG

"Wat interessant is om te zien is dat hij op kleine schaal een soort Manchester City of PSG op Belgisch niveau aan het creëren is. City en PSG waren niet in een zo slechte toestand toen de nieuwe eigenaars daar begonnen. Antwerp was echt een ruïne. Letterlijk en figuurlijk", verklaart Dries Bervoet. "Gheysens heeft uit het niets een business gecreëerd door geld te pompen in de spelerskern, het stadion en de jeugdacademie. Om iets te creëren waar sponsors en supporters op afkomen."

De weg naar de top ingezet

"Ik heb in de laatste jaarrekening gelezen dat Antwerp ondertussen ongeveer 34-35 miljoen euro inkomsten had. Ze komen van bijna niets (voor Gheysens). En in de toekomst zullen ze ook spelers kunnen beginnen verkopen. Dat heeft de voorzitter natuurlijk tientallen miljoenen gekost, maar ondertussen staat er wel een commerciële machine."

"Ik denk echt dat hij naar de Belgische titel en de Champions League streeft. Zijn relatie met Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe is ook niet al te best, begrijp ik. Die twee jagen elkaar op. Op zich is het niet slecht dat er nieuwe uitdagers opstaan in het Belgische voetbal."