'Antwerp haalt broodnodige versterking uit de Verenigde Staten'

Antwerp is zichzelf naarstig aan het versterken op de arbeidsmarkt. Daartoe is het nu ook uitgekomen in de USA.

Zo zou Antwerp in zijn zoektocht naar een nieuwe linksachter op Sam Vines gebotst zijn, die momenteel uitkomt voor de Colorado Rapids. Linkerflank De 22-jarige linkervleugelverdediger zou volgens The Athletic in de belangstelling staan van The Great Old en snel kunnen aansluiten. Met de deal zou meer dan anderhalf miljoen euro gemoeid zijn, maar de viervoudig international heeft een marktwaarde van zo'n drie miljoen euro.