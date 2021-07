Promovendus hoopt overbodige aanvaller van Antwerp over te nemen

Volgende week start het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League, maar het huiswerk van één van de promovendi is nog niet af. Seraing hoopt nog op de komst van de overbodige Guy Mbenza.

Seraing heeft zowel met Antwerp als met de speler de gesprekken aangeknoopt, weet La Dernière Heure. De Luikse club zou hem een seizoen huren, zonder aankoopoptie. De speler wil alvast tekenen. De deal zou dus snel rond kunnen zijn.

De 21-jarige aanvaller streek vorig seizoen met hoge verwachtingen in het Bosuilstadion neer, maar kon deze niet inlossen. Hij kwam slechts tweemaal in actie voor Antwerp, maar liet in de bekerwedstrijd tegen La Louvière wel een keer de netten trillen.

Desondanks brak de Congolees niet door bij Antwerp. Hij trok dan maar een halfjaar op huurbasis naar Lausanne in de Zwitserse tweede klasse. Daar trof Mbenza maar liefst zeven keer raak en deelde hij ook twee assists uit. Het ziet er echter niet naar uit dat hij onder Brian Priske een nieuwe kans bij The Great Old krijgt.