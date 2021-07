Moet STVV zich dit seizoen opnieuw zorgen maken? Weinig bedrijvigheid op transfermarkt en blessureperikelen

Vorig seizoen beleefde Sint-Truiden een akelig jaar. Ze bengelden een lange tijd mee onderaan het klassement, maar Peter Maes bracht alsnog redding. Veel marge was er alleszins niet, maar ook nu lijken De Kanaries traag op gang te komen.

Het heeft nog negen dagen om volledig klaar te geraken voor het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League. 25 juli wacht met KAA Gent al meteen een eerste moeilijke thuiswedstrijd. Bernd Hollerbach kan dus nog enkele versterkingen zeker goed gebruiken, maar het Limburgse bestuur toont momenteel weinig bedrijvigheid – al is de komst van Aboubakary Koita zeker een interessante zaak- op de transfermarkt. Wachten ze nog even af, of moet de Duitser het effectief met dit materiaal doen?

Volgens Het Belang van Limburg sukkelen enkele basisspelers zoals Jorge Teixeira en Mory Konaté met blessureleed. Het is voor de technische staf nu dus afwachten of ze tegen volgende week voldoende fit geraken.

Zaterdag staat er alvast de oefenpot tegen Eupen op het programma. Deze stond eerst gepland in de Oostkantons, maar zal uiteindelijk dan toch op het kunstgrasveld van Stayen gespeeld worden.