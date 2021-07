Michel Verschueren bikkelhard voor Anderlecht: "Zo wordt het niks"

Michel Verschueren? Die neemt nooit ofte nimmer een blad voor de mind. De gewezen sterke man van Anderlecht ziet het met lede ogen aan.

Vorig seizoen zorgde Lukas Nmecha voor de doelpunten bij RSC Anderlecht, voorlopig is hij nog niet afdoende vervangen.

Zonder echte Spits wordt het bij Anderlecht niks. — verschueren michel (@verschuerenmic1) July 17, 2021

Spits(en) zijn dringend nodig bij paars-wit. Dat ziet ook Mister Michel met lede ogen aan ondertussen. Hij maakt zich zorgen.

Via de sociale media was hij bikkelhard. "Zonder spits wordt het niks", is zijn duidelijke analyse een week voor de competitiestart.