Ook Ritchie De Laet heeft hem opgegeven: "Ik ga er geen energie meer insteken"

Een nieuwe zomer, een nieuw probleem bij Royal Antwerp FC. Of hetzelfde probleem van de voorbije jaren. "Ik steek er mijn energie niet meer in."

Hangt het al jaren uit op De Bosuil: Didier Lamkel Zé. Tot onvrede van heel wat collega's, het bestuur, coaches, ...

Niets meer te zeggen

Ook Ritchie De Laet (32) heeft het het nu helemaal gehad met de Kameroense winger. "Daarover heb ik niets meer te zeggen."

"Ik snap dat er vragen moeten over gesteld worden, maar ik ga er geen energie meer insteken", is De Laet duidelijk in Het Nieuwsblad.