10.000 kilometer, zo ver reisde de nieuwe linksachter van OH Leuven om prof te worden

Scotty Sadzoute is geen bekende naam maar wel iemand met een opmerkelijk verhaal.

Dat Scotty Sadzoute bij OH Leuven dat kan u HIER lezen. Het Nieuwsblad dook in het verleden van de speler en kwam met een opmerkelijk verhaal. Sadzoute is geboren in Réunion, een eiland ten oosten van Madagaskar én een overzees Frans departement. Op zijn vijftiende vertrok Sadzoute immers alleen naar Frankrijk. Dit was de enigste mogelijkheid om profvoetballer te worden. Er waren geen contacten met een club, geen tests.

Hij verbleef bij een gastgezin in Rijsel dat hij al eerder had leren kennen. “Het waren erg vriendelijke mensen. Ik had een plek nodig om te verblijven, om zo mijn kans te kunnen wagen”, aldus Sadzoute in een eerder interview.

Via JA Armentières belande hij bij Lille om nu de stap te zetten naar OH Leuven. Hij is klaar voor de nieuwe stap in zijn carrière en de maar korte verplaatsing van Lille naar Leuven: “Op dit moment is dit de juiste stap in mijn carrière. Ik ben benieuwd om te zien wat ik kan in de Belgische competitie.”