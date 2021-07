Twee opvallende afwezigen in oefenwedstrijd Standard: transferitis?

Standard speelde zaterdag nog een pittige en boeiende oefenwedstrijd tegen Rennes (3-3). Een aantal afwezigen eisten daarbij ook aandacht op.

Lille heeft onlangs een bod gedaan op Hugo Siquet en de speler stond niet op het wedstrijdblad tegen Rennes.

Siquet geblesseerd, Amallah 'keuze van het moment'

De jonge rechtsachter zat wel in de tribune de wedstrijd mee te volgen. Of en wanneer hij eventueel naar het buitenland verkast? Dat is nog koffiedik kijken. Officieel is hij geblesseerd.

Ook Selim Amallah was er niet bij voor de Rouches. Hij werd net als Carcela, Lestienne en Dussenne onder meer niet geselecteerd. "We spelen op dit moment zonder hem", was Mbaye Leye duidelijk.