Lukas Nmecha zet concurrentie op scherp bij Wolfsburg: "De trainer weet dat dit mijn lievelingspositie op het veld is"

Terwijl Anderlecht nog steeds zoekt naar een échte spits, heeft Lukas Nmecha zijn nieuwe uitdaging al beet. Hij is ondertussen actief bij het Duitse Wolfsburg en is razend ambitieus, al heeft hij er ook een stevige concurrent rondlopen. Daar lijkt hij zich nog geen zorgen om te maken.

De 22-jarige aanvaller was onder meer na een sterk EK voor beloften onhoudbaar geworden voor paars-wit. Daarom trok hij voor een tweede keer naar Wolfsburg. Nmecha werd in de zomer van 2019 tot januari 2020 al eens uitgeleend aan de Duitse topclub, maar dat werd toen geen succes: “De eerste keer was het niet goed geregeld. Nu heb ik grondig met de trainer gesproken, Mark Van Bommel wil me echt hebben. Dat was hier vorige keer niet het geval”, vertelde hij aan BILD.

In het verleden verzamelde hij dus al eens 12 optredens bij die Wölfe, maar nu liggen de kaarten volgens de jonge Duitser anders: “Toenmalig trainer Oliver Glasner (nu Eintracht Frankfurt) voerde doorheen het seizoen weinig wissels door. Ik kan zeggen dat we niet de beste vrienden waren, maar directeur Marcel Schafer heeft altijd in mijn talent geloofd.”

De ex-spits van Anderlecht toont zich enorm polyvalent en is inzetbaar op meerdere posities. Maar goed ook, want met Wout Weghorst loopt er een stevige concurrent voor de spitspositie rond. Vorig seizoen was de Nederlander in de Bundesliga nog goed voor 20 doelpunten. Toch lijkt Lukas Nmecha te willen vechten voor zijn lievelingsplek: “Ik kan overal spelen in de aanval, maar de trainer weet dat dat de spits mijn lievelingspositie op het veld is.”