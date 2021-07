Sascha Kotysch hing voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak maar heeft nieuwe uitdaging al beet: "Veel tijd om in een zwart gat te vallen was er niet"

Oud-Heverlee Leuven zal het dit seizoen moeten doen zonder Sascha Kotysch. De verdediger hing zijn voetbalschoenen vanwege knieproblemen noodgedwongen aan de haak. Toch heeft hij meteen een andere uitdaging op de club te pakken.

De 32-jarige rots in de branding sukkelde al jarenlang met knieproblemen. Daarom besloot hij om te stoppen met voetballen. Tegenwoordig is hij nog steeds in Leuven actief. Hij is namelijk assistent-trainer bij de Leuvense beloften, U18 en U16: “Ik heb moeilijke momenten gehad, maar ik heb mijn afscheid goed kunnen plaatsen. Veel tijd om in een zwart gat te vallen, was er niet omdat ik al snel aan de slag kon bij de Academy’, vertelt hij op de website.

Toch is het allemaal even wennen. Het grotendeel van zijn leven spendeerde Kotysch dan ook op een voetbalveld: “De kleedkamer, het dollen op training, en de gezonde druk net voor een aftrap zijn toch dingen die ik mis. Maar nu kan ik al eens op restaurant gaan met mijn vrouw”, lacht de voormalige verdediger.

Het zijn sinds kort nog maar zijn eerste stapjes in het trainersvak, maar toch is de Duitser onder de indruk van zijn nieuwe leven. Daarnaast beschikt hij ook over torenhoge ambities: “Het is een heel nieuwe wereld voor mij. Ik leer momenteel veel van mijn collega’s en probeer mijn eigen ervaring en visie als speler over te brengen. Op termijn wil ik hoofdcoach worden, die ambitie koester ik zeker. Maar misschien word ik wel een goeie T2? Die taak wordt onderschat, dat voel ik nu al.”