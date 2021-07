Lamkel Zé vertelt zijn versie: "Er zijn binnen Antwerp mensen genoeg geweest die me onderuit hebben willen halen"

Didier Lamkel Zé wil weg bij Antwerp. In Het Laatste Nieuws gaf hij een interview waarin hij zijn versie van de feiten die er gebeurd zijn bij The Great Old vertelt.

De Kameroener heeft een weinig zelfkritische blik en richt zich ook tot een aantal spelers. "In het voetbal zijn er veel hypocrieten. Zelf ben ik altijd open en eerlijk. Daarom hebben heel wat (ex-)spelers van Antwerp me graag: Mbokani, Seck, Batubinsika, De Sart... Ik durf zelfs de trainer onderbreken om het te zeggen wanneer ik iets niet goed vind. Nooit zal ik achter iemands rug gaan roddelen. Maar, pff... er zijn er anderen", doet hij het verhaal in HLN.

Er zijn er die met opgestoken vingertje bij de directie staan

"Zeker in de kleedkamer van Antwerp. Als er eens iets is met Didier, zijn er altijd een paar die onmiddellijk met opgestoken vingertje bij de directie staan: 'Didier Lamkel Zé heeft dit gedaan... Didier Lamkel Zé heeft dat gedaan...' Mbokani heeft me vaak gezegd dat ik me zulke dingen niet moet aantrekken. Doe ik ook niet. Mentaal sta ik ijzersterk. Zo ben ik. Wat men ook over mij zegt, niets haalt me onderuit."

"En er zijn binnen Antwerp mensen genoeg geweest die me onderuit hebben willen halen. Spelers, zoals ik. Gedurende drie jaar hebben ze er alles aan gedaan om me ten val te brengen. Maar ik ben hier nog altijd. En ik heb de club geholpen."