Van Crombrugge wil deel uitmaken van het project: "Waarom zou ik überhaupt vertrekken?"

Hendrik Van Crombrugge is terug na een acht maanden aanslepende blessure en heeft de kapiteinsband bij Anderlecht weer aangetrokken. De 28-jarige doelman is dan ook niet bezig met een transfer.

Van Crombrugge weet dat het weer even gaat duren voor de puzzelstukjes bij paars-wit in elkaar vallen, maar wil wel deel uitmaken van het project. "Ik heb het gevoel dat het de eerste zomer in mijn carrière is dat er zo weinig over wordt gesproken", aldus Van Crombrugge in HLN.

"Er was interesse, maar die is afgenomen door mijn blessure. Dat is normaal, dus waarom zou ik momenteel überhaupt nadenken over een transfer. Ik ben ook niet het type dat halsoverkop ergens vertrekt. Het belangrijkste is dat ik me goed en gerespecteerd voel bij een club. Dat is bij Anderlecht zeker het geval, mijn contractverlenging tot 2025 is het bes-te bewijs van wederzijds respect."

Een eventuele boost voor een WK-selectie is dan ook niet zijn eerste zorg. "Het WK is pas binnen anderhalf jaar, dat is een eeuwigheid. Er kan nog zoveel gebeuren in tussentijd. Het is aan mij om elke week alles te geven voor Anderlecht. Als dat betekent dat ik daardoor opgeroepen word voor de Rode Duivels, des te beter."