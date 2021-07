Het einde van een tijdperk: clubblad Antwerp verdwijnt

Antwerp wordt met de dag moderner. Het grote voorbeeld daarvan is de bouw van het nieuwe stadion, maar er zijn ook kleinere veranderingen. Gazet Van Antwerpen meldt dat het clubblad van Antwerp verdwijnt.

Het clubblad wordt al sinds 1974 door de club gepubliceerd en is een werk van vrijwilligers. Op De Bosuil hoorde je de verkopers aan de ingang geregeld roepen: "Antwaaarp Clubblad!" Dat is vanaf nu gedaan. Er zal in de plaats elk kwartaal een businessmagazine verschijnen.

Antwerp was de enige profclub die nog een clubblad publiceerde.