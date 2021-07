Kristoffer Olsson kreeg geen goede punten in Rusland: "Hij liet niks speciaals zien"

Kristoffer Olsson is de nieuwe aanwinst van RSC Anderlecht. Het leverde Peter Verbeke veel applaus op van de fans. Maar in Rusland zijn ze niet zo opgetogen.

Kristoffer Olsson speelde twee seizoenen in Rusland, maar maakte er niet echt veel indruk. "In twee jaar Rusland is hij niet in de geschiedenisboeken terechtgekomen", aldus Mark Bessonov.

"We kunnen weinig tot niets van hem herinneren. Hij heeft Mauricio Pereyra nooit echt kunnen vervangen. 4 goals en 7 assists in 80 wedstrijden, hij heeft niet de impact kunnen brengen bij Krasnodar die werd verwacht."

Nuance

Bij Russian Football News zijn ze dan weer wél enigszins positief: "HIj is zeker een goede speler, goed in de balverovering en technisch sterk."