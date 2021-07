Rehabilitatie voor middenvelder Standard: "Hij doet zijn werk en is niet meer bezig met randzaken"

Vorig seizoen was hij een van de spelers waarrond twijfels en problemen opdoemden bij Standard, deze jaargang lijkt hij de knop te hebben omgedraaid.

Samuel Bastien lijkt klaar om in het nieuwe seizoen opnieuw helemaal te knallen. Ook coach Mbaye Leye is tevreden van hem.

Tevreden

"Hij doet zijn werk en hij is niet meer met randzaken bezig. Voor mij is hij een van de personen die me tevreden stemde in de voorbereiding", aldus Leye.

"De Bastien die we dit seizoen in de voorbereiding hebben gezien had niets te maken met die van vorig seizoen."