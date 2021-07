Hairemans weer oog in oog met Antwerp: "Coach waarschuwt ons voor gemakzucht"

Geoffry Hairemans staat morgenmiddag weer oog in oog met zijn ex-club Antwerp. Nog steeds een speciale wedstrijd voor Geoffke Deurne Noord.

Bij KV Mechelen is de groep bij elkaar gehouden. Een voordeel? “Ik denk het wel, al loert gemakzucht in zo'n geval ook om de hoek. De coach waarschuwt ons er voortdurend voor. Ik denk dat wij, de spelers, ook allemaal nuchter genoeg zijn, en even hongerig zijn als vorig jaar. Hopelijk kunnen we op ons elan van de tweede seizoenshelft doorgaan", zegt hij in GvA.

Antwerp onderging wel een hele metamorfose en haalde heel wat kwaliteit binnen. “Dat is een mes dat langs twee kanten snijdt. Antwerp moet op enkele weken tijd veel nieuwe spelers inpassen. De automatismen zullen niet dezelfde zijn als bij ons. Anderzijds zit je met heel wat gasten die zich extra hard willen bewijzen.”