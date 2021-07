Maes heeft duidelijk plan met Beerschot, maar wil er wel nog twee versterkingen bij

Peter Maes wil Beerschot stabieler maken. "Een beetje een doorslag van de voorbije campagne: verticaal voetbal met een realistische 'touch', zeg maar. Voorts wil ik een vlottere balcirculatie, het percentage aan balbezit optrekken en minder voorspelbaar worden", vertelt hij op de clubwebsite.

Maes is ook tevreden met wat hij er tot nu toe bijgekregen heeft. "De kern werd opgefrist met een handjevol talentrijke jongeren die nog groeimarge hebben. En er moeten nog, zoals eerder al gezegd, nog een tweetal routiniers bijkomen. Op die manier moeten we ons doel kunnen bereiken..."

En dat doel is duidelijk. "Toevallig sneden de spelers vrijdagochtend na de training dat onderwerp zelf aan in de kleedkamer. En wat leuk was, iedereen zat daarbij op dezelfde lijn: het voorbije seizoen bevestigen en mikken op een plaats in Play Off 2. Ik kan me daar trouwens perfect in terugvinden. Die ambitie moeten we als club durven uitspreken. Het is onnodig ons in de rol van underdog te wentelen."

"We gaan van onze eigen kracht uit. Dat leeft ook bij onze supporters heb ik onlangs gemerkt en gehoord. Tijdens een gesprek met een delegatie van de supporters proefde ik dezelfde drive, dezelfde betrokkenheid, dezelfde drang naar succes. Daar hou ik van."