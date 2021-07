Mbokani trekt niét met de volle goesting naar de woestijn: "In mijn hoofd wachtte ik vooral op Antwerp"

Het was vruchteloos zoeken naar Dieumerci Mbokani op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League. De Congolees scoort zijn doelpunten voortaan voor Kuwait SC. Al had hij het liever anders gezien.

Let wel: Dieumerci Mbokani is uiteindelijk tevreden dat de onzekerheid voorbij is. De komende twee seizoenen verzamelt de aanvaller woestijndollars in Kuweit. “Op financieel vlak was het nu eenmaal een interessante aanbieding”, steekt hij de onderliggende motieven niet onder stoelen of banken. “En Kuwait SC gaf me wél een contract voor twee seizoenen.”

“Ik heb drie weken lang nagedacht over de aanbieding”, gaat Mbokani verder in Het Laatste Nieuws. “Was ik meteen overtuigd? Misschien niet, maar ik heb er mijn tijd voor genomen. In mijn hoofd wachtte ik vooral op Antwerp FC. Maar op een bepaald moment moet je als voetballer aan jezelf denken. In mijn geval: kiezen voor zekerheid.”