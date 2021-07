Goed nieuws voor Club Brugge: Ploeg uit Premier League moet Noa Lang niet meer

Noa Lang speelde net zoals veel andere toppers bij Club Brugge geen sterke partij in de openingsmatch tegen KAS Eupen. Blauwzwart bleef steken op een 2-2-gelijkspel.

De prestatie van Noa Lang stond in schril contract met wat hij in de Supercup liet zien. De vraag is echter nog steeds of hij wel degelijk bij blauwzwart zal blijven.

De interesse is echter niet zo groot, als we mogen voortgaan op het nieuws dat erover naar buitenkwam. Enkel Leeds United leek een concrete piste.

Volgens The Daily Mail haken zij echter af, omdat Noa Lang te duur zou geworden zijn. Met Daniel James van Manchester United bewandelt Leeds een nieuwe piste.

Noa Lang voert ook met Brugge nog de nodige gesprekken over een contractverlenging en die zouden de goede richting uitgaan.