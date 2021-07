Geen reden voor paniek bij The Great Old (mits bijkomende creativiteit)

Royal Antwerp is het niet gewoon om te verliezen op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen. Sinds hun terugkeer naar 1A in 2017, behaalden de rood-witten altijd minstens 1 punt op de openingsspeeldag. Dit jaar is dat niet gelukt. Het verloor op bezoek bij KV Mechelen met 3-2.

Een verplaatsing naar KV Mechelen is geen aangename manier om het seizoen te beginnen. Mechelen heeft voortgebouwd op zijn succes van vorig seizoen. Alle sterkhouders zijn gebleven, inclusief coach Wouter Vrancken. Bovendien keerden de fans terug, wat De Kakkers naar voren stuwde. Het is geen ramp om in die omstandigheden te verliezen.

Gebrek aan ervaring

Stamnummer 1 begon aan de match met een onafgewerkt elftal. Michael Frey en Manuel Benson hebben getoond dat ze kwaliteiten hebben, maar om de torenhoge ambities waar te maken moeten (en zullen) er nog enkele kwalitatieve (aanvallende) spelers bijkomen. Het is moeilijk om een wedstrijd te winnen als je hele linkerflank opgeteld 12 wedstrijden in eerste klasse heeft gespeeld. Abderahmane Soussi en Robbe Quirynen deden hun uiterste best en er valt hen niets te verwijten. Ze komen echter beiden nog een beetje te kort om bij een topploeg in 1A mee te draaien. Quirynen liet zich af en toe nog opmerken met een sterke tackle, maar Soussi had duidelijk moeite met het tempo. Voor die laatste was het dan ook zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau.

© photonews

Het middenveld van The Great Old kende een moeilijke namiddag in het AFAS-stadion. De harde werkers Louis Verstraete en Birger Verstraete kregen geen grip op de creatieve spelers van Mechelen. Aanvallend middenvelder Pieter Gerkens kon zich ook amper laten gelden. Antwerp kan duidelijk extra creativiteit gebruiken op het middenveld. Koji Miyoshi zit momenteel op de Olympische spelen met Japan. De kleine Japanner is aanvallend zeker een versterking, maar hij keert pas terug als Japan is uitgeschakeld.

Al bij al is deze start helemaal geen ramp. Antwerp zal alleen maar verder groeien tijdens de competitie. Het gaat gewoon een beetje tijd en geduld vergen.