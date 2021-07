Réné Vandereycken kritisch voor arbitrage en merkte nog dingen op op speeldag 1: "Anderlecht faalde het meest"

Oud-bondscoach René Vandereycken heeft met argusogen naar speeldag 1 gekeken. Naar Anderlecht, dat thuis met de billen bloot ging tegen Union. Naar de arbitrage, die zeker niet feilloos was. En naar de opmerkelijke vechtlust bij Standard.

Aan de openingsmatch van de competitie kon meteen een conclusie verbonden worden. "Standard toonde dat het op het vlak van vechtersmentaliteit al stappen heeft gezet", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad. Al moeten de Rouches naast mentaliteit ook kwaliteite brengen. "Je kan het ook niet een heel seizoen puur op karakter doen. Sowieso moet er nog wat bijkomen."

Het optreden van de doelmannen in Standard - Genk kon Vandereycken niet helemaal charmeren. "Bij de 1-1 in de 93ste minuut had Bodart in mijn ogen de voorzet eruit moeten halen, want iedereen wist dat Dessers die zou trappen. Vandevoordt vond ik dan weer te veel risico nemen met zijn dribbels."

Opvallend: geen enkele van de vijf topclubs wist te winnen. "Anderlecht faalde toch het meest. Het speelde tegen Union eigenlijk met te véél enthousiasme. Het zag er daardoor heel ongeordend en ongeorganiseerd uit. Bij het duo Hoedt en Harwood-Bellis heb ik mijn twijfels, want dat zijn twee grote, niet echt wendbare verdedigers."

Daarnaast was er uiteraard nog de zeer lange extra tijd in Club - Eupen. "We kunnen alleen maar blij zijn dat Club Brugge dat tijd winnen van Eupen alsnog heeft afgestraft, want ik kan me daar mateloos aan ergeren. Maar het is natuurlijk waanzin dat we vijftien minuten toegevoegde tijd kregen."

© photonews

Vandereycken pleit er voor sneller en strenger op te treden. "Als Van Driessche voor rust al gele kaarten trekt voor Eupen, gaan die spelers na rust twee keer nadenken vooraleer tijd te rekken. Zolang er niet wordt opgetreden, is een keeper die driemaal krampen krijgt, een heel slimme keeper. Helaas was de eerste speeldag, met ook niet-gefloten penalty’s voor Union en Gent, typerend voor het niveau van onze arbitrage."