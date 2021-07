Cercle houdt stand met drie 21-jarigen in de defensie: "Niet nu al victorie kraaien!"

Cercle Brugge heeft in twee keer de eerste winst van het seizoen kunnen verzekeren. Goeie start voor Yves Vanderhaeghe en co dus. De trainer van groen-zwart verwacht wel nog wat versterking.

"Het doet deugd, zeker op verplaatsing met een jonge ploeg. Ik vond het misschien nog nerveuzer dan anders. Je wist dat Beerschot alles op alles zou zetten. Ze waren er dicht bij met stilstaande fases, maar voor de rest heeft mijn ploeg alles goed gesloten gehouden", zei Vanderhaeghe.

Over die jonge ploeg overdreef hij zeker niet. "Mijn defensie bestaat uit drie 21-jarigen die geen ervaring hebben op dit niveau. We gaan er de stabiliteit in moeten krijgen. Het is niet omdat we één keer de nul houden, dat we nu victorie moeten kraaien."

En liefst nog met een kwaliteitsinjectie, ook vooraan. "Of er nog aanvallende transfers komen? Dat is niet mijn sector, ik probeer de ploeg strijdvaardig in de arena te krijgen. Maar we willen er zeker een spits bij. "