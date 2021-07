Het enigma Teddy Chevalier: "Als je hem vertrouwen geeft ..."

Dat de sfeer goed zit bij KV Kortrijk? Dat is een understatement. En Teddy Chevalier heeft er eindelijk terug rust gevonden, zo lijkt het wel. Dan mogen we nog veel van hem verwachten. Aan ambitie nooit een gebrek.

"Teddy Chevalier heeft zes weken heel hard getraind in deze voorbereiding en dan is het iemand die voor elke bal gaat en dan scoort hij de doelpunten zoals hij nu doet", aldus coach Luka Elsner voor lof.

"Als hij klaar is, dan kan hij in tien minuten of in zeventig minuten altijd iets laten zien. Als je hem vertrouwen geeft, dan kan hij heel veel. Hij zit nu in een stabielere ploeg, hopelijk kan hij zo verder doen."

Ook Timothy Derijck is vol lof: "Teddy is superbelangrijk, dat bewijst hij al jaren en jaren. Hij kan altijd een opening vinden en makkelijk een doelpunt maken."

"Het is aan ons om hard te werken en zo hem in stelling te brengen. Dan kan hij zijn kansen afwerken en dan is hij van tel voor dit KV Kortrijk."

Collectief

En de goalgetter zelf? "Ik mik vooral op een goed seizoen. 21 keer scoren zoals in mijn beste jaar? Ik word ook al een jaartje ouder, al heeft Harbaoui het ook ooit nog geflikt."

"We zien wel, ik ben nog niet versleten en wil nog veel mooie dingen laten zien. Maar twee keer scoren en de play-offs halen als collectief, daar teken ik ook voor."