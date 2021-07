Brian Priske lovend over nieuwe Antwerp-aanwinst: "Hij is een speler met veel kwaliteit en veel ervaring"

Viktor Fischer is de nieuwste aanwinst van Royal Antwerp en daar is Brian Priske heel blij mee. De Deense coach had veel lovende woorden over voor zijn landgenoot.

"Viktor is zowel een ploegspeler die veel loopt en vecht als iemand voor wie supporters naar het stadion komen. Hij is een speler met veel kwaliteit en ervaring", zei Priske op de persconferentie. Priske heeft nog niet samengewerkt met Fischer, maar hij kent zijn kwaliteiten wel heel goed. "Ik heb nooit met hem samengewerkt, maar hij maakte deel uit van de Midtjylland-academie toen ik daar speelde en Denemarken is natuurlijk een klein landje, waar iedereen elkaar kent." Fischer moet het gebrek aan kwaliteit voorin oplossen. De match tegen KV Kortrijk komt nog te snel, maar daarna is de Deense aanvaller beschikbaar.