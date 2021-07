Cercle Brugge ondergaat verjongingskuur onder Yves Vanderhaeghe: "Nu nog de video omzetten in de praktijk"

Cercle Brugge kende meteen een opvallende eerste speeldag door op enkele dagen tijd twee keer naar Beerschot te moeten trekken. Dat betekent dus ook minder rust voor de spelers van Yves Vanderhaeghe in aanloop naar de komende wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven.

"Het was al een drukke week met de verandering van de planning en de minuten die we moesten inhalen", zucht Vanderhaeghe op de persconferentie daags voor Cercle Brugge-OHL.

"Maar al bij al ben ik wel blij dat we nog op dinsdag hebben kunnen spelen en nog een voorbereiding van drie dagen hadden voor het duel met OHL zaterdag."

"Daar nog versterking nodig"

Vanderhaeghe moest het tweede wedstrijddeel tegen Beerschot meteen sturen in zijn basisplaats wegens blessures. "Maar de jongens die in de plaats van Miangue en Van der Bruggen kwamen, hebben dat goed gedaan. Dat toont de sterkte van deze selectie, al mag er vooraan nog wel wat bij komen", hint hij richting bestuur.

"Al is een goede basis nog belangrijker. We gaven tegen Beerschot zeer weinig weg. Als je een voorsprong kan verdedigen, kan je heel ver geraken."

Jonge garde

Tot slot zet de oefenmeester van Cercle zijn ploeg nog eens in de verf op een ander gebied. "Buiten Hotic en Didillon was iedereen onder de 23 jaar We willen jonge spelers een kans geven en tegelijkertijd ook een volwaardige eersteklasser zijn. We tonen heel veel beelden aan de jonge kern en dan moeten ze het omzetten naar de praktijk, waar ze alleen maar beter zullen worden", besluit hij hoopvol.