Duel tussen Zulte Waregem en Standard komend weekend is ook duel tussen twee broers: "Ik heb een beetje extra druk op hem gelegd"

Dit weekend staan Zulte Waregem en Standard tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Er komt zo ook een duel tussen twee broers, want Abdoulaye Sissako speelt bij Zulte Waregem, terwijl Moussa Sissako actief is bij Standard.

Een speciale wedstrijd dus voor de broers en Abdoulaye Sissako deelt deze mening. Hij gaf een reactie over de wedstrijd tegen zijn broer in Het Laatste Nieuws. "Het is de eerste keer dat we tegenover elkaar staan", vertelde de speler van Zulte Waregem.

"Ik ging hem in de voorbereiding al eens bekijken en we hebben elkaar deze week al gehoord over de wedstrijd. Ik heb wel een beetje extra druk op hem gelegd", aldus Abdoulaye Sissako in het interview met HLN.