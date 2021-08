Xavier Mercier man van de match in Cercle - OHL: met zijn technische kunde nog altijd van goudwaarde voor zijn team

Voor onze man van de match lieten we in Cercle - OHL ons oog vallen op Xavier Mercier. Technisch zo verfijnd, zo puntgaaf: het blijft een streling voor het oog. Bovendien koppelt de Fransman rendement aan zijn vaardigheid: zijn assist leverde OHL een punt op.

Een goede spits in de ploeg hebben is een pluspunt, maar die spits moet dan ook gevoed worden. Wie kan dat beter dan Xavier Mercier? Moest Mercier in de aanvangsfase zijn draai nog wat vinden, dan kwam hij na een kwartier volledig onder stoom. Eerste keer al Henry gevonden met een vrijschop. Op het halfuur kwam Mercier met een wondermooie assist op de proppen.

Van op rechts terug naar binnenkomend trok Mercier twee man naar zich toe, om dan zijn maatje vooraan af te zonderen voor doel. Met één splijtende doorsteekpass verschalkte Mercier de hele Brugse defensie. Net hard genoeg ingespeeld, op exact het juiste moment vertrok de pass ook. Dan kraakt zelfs het stevigste slot op de deur.

Ruim vijf minuten later was daar opnieuw diezelfde combinatie: meteen een heerlijke bal in de diepte van Mercier. Henry liep dan wel duidelijk buitenspel, het was de vista en de snelle uitvoering van Mercier die alweer voor een gevaarlijke fase had kunnen zorgen.

Een fase aan het einde van de eerste helft was illustratief voor de match van Mercier: hij was op rechts aan de zijlijn zowat omsingeld door drie Cercle-spelers. Mercier hield de bal echter enig mooi aan de voet en wurmde zich met een paar fraaie dribbels voorbij de drie man van Cercle. Om vervolgens nog eens een goede voorzet te trappen. Was de bezetting voor doel optimaal geweest, had OHL kunnen dreigen aan de tweede paal.

Waar het fysieke in een vorig deel van zijn carrière al eens een probleem kan zijn, is dat op zijn 32ste eigenlijk niet het geval. In tegendeel, Mercier bracht nog de laatste mogelijkheid uit de match aan met een voorzet van op links. Als hij in zijn dagje is, is het een genot om naar te kijken op de Belgische voetbalvelden.