Voormalig Nederlands profvoetballer overleden verklaard, politie was fout

Treurig nieuws uit Nederland. Jergé Hoefdraad, een voormalig profvoetballer, is maandag overleden nadat hij afgelopen weekend werd neergeschoten in Amsterdam, zo liet de politie weten. Maar achteraf bleek dat fout.

Volgens Nederlandse bronnen wilde Hoefdraad zaterdagnacht bemiddelen bij een ruzie in Amsterdam, waarna hij van dichtbij werd neergeschoten. Maandag overleed de 35-jarige Jergé Hoefdraad in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Hoefdraad werd opgeleid door Ajax, waarna hij in de Nederlandse Eerste Divisie uitkwam voor ploegen als Almere City, Telstar en Cambuur.

De politie stuurde een bericht de wereld in dat hij overleden was, waarna er berichten van medeleven volgden. Achteraf bleek dat de politie het verkeerd had. Zij stuurden een bericht ter verontschuldiging de wereld in.

Jerge Hoefdraad 😪 — Ryan Babel (@Ryanbabel) August 2, 2021