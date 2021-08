Antwerp heeft akkoord met Vines, maar moet hem in België krijgen

Samuel Vines en The Great Old hebben een akkoord, maar doordat hij de finale van de Gold Cup speelde, is hij nog niet in het land.

Royal Antwerp FC doet er alles aan om de Amerikaan Samuel Vines zo snel mogelijk in ons land te krijgen. Een deal met Colorado Rapids en de speler zelf was er al, Antwerp wil hem nu hier krijgen om hem zo snel mogelijk te integreren, zo schrijft Het Nieuwsblad. Vines moet de vervanger worden voor Simen Juklerod en Jordan Lukaku.