Onze Man van de Match in #ZWASTA zat in het verliezende kamp en bewees zijn kunnen aan ex-club

Zoals elke wedstrijd dit seizoen gaan we op zoek naar een 'Man van de Match' in de diverse wedstrijden van de Jupiler Pro League. In Zulte Waregem - Standard kozen we voor iemand uit het verliezende kamp.

We hadden hier iets kunnen schrijven over de ingevallen Donnum die voor Standard het verschil maakte met een assist. Of zelfs over seigneur Mbaye Leye, die heel geliefd is nog steeds aan de Gaverbeek en de hele dag ook door de supporters van de thuisploeg werd bezongen of handjes moest uitdelen aan tegenstanders en fans. © photonews Maar uiteindelijk kiezen we toch voor de sportieve prestatie van Jean-Luc Dompé, die met al zijn kwieke dribbels Siquet en co meermaals in de problemen bracht. Dat deed hij vanop een iets lagere positie dan normaal, met voor hem nog twee spitsen en dus eerder als wingback dan als echte vleugelspeler. Vleugelback Maar hij presteerde prima, kwam ook een aantal keren Laurens De Bock achterin bijstaan en had aan het einde nog steeds energie over - hij vond Lasse Vigen ook meermaals prima. Het leverde uiteindelijk geen punten op voor Zulte Waregem, maar er zit wel muziek in die samenwerking alvast. En Dompé bewees aan zijn ex-ploeg dat hij wel degelijk over kwaliteiten beschikt.